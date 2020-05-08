26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома
Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, передає Politeka.net. Олівейра скористалася гарною погодою і вляглася на шезлонг, підставивши своє молоде пружне тіло сонцю. Модель обрала для відпочинку яскравий малиновий купальник, який підкреслив її красиві груди і тонку талію. На одному фото Жизель закинула голову назад, що зробило її фото ще більш пікантним.
За годину пост моделі зібрав майже 9 тисяч лайків. В коментарях шанувальники залишили безліч захоплених відгуків про зовнішність зірки.
«Цукерочка», «Так гаряче», «Красуня», «Від тебе неможливо відірвати очей», «Ти справжній ангел», «Квітка», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Жизель Олівейра вибрала чорний обтягуючий комбінезон з голою спиною для домашньої зйомки. Костюм з трикотажної тканини обтягнув принади зірки, зробивши акцент на найсмачніших місцях. Видно, що Жизель відмовилася від білизни, показавши ідеальні вигини свого тіла.
Крім цього, нещодавно красуня поділилася жарким фото з показу. Дівчина опублікувала знімок, на якому постала в трусиках, корсеті, обшитому пір'ям, а також з величезними крилами за спиною. Олівейра засвітила своє молоде пружне тіло у всій красі.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра без сорому вразила своїми упругостями на камеру: жаркі кадри.
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра відмовилася від білизни, засвітивши своїх «близнят» у всій красі: очей не відірвати.