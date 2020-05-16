Відома модель, актриса Емілі Ратаковски в маленькому чорному топі захопила шанувальників

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця поділилася милим фото, на якому позувала в крихітному топі чорного кольору і в природному вигляді. Дівчина, схоже, вирішила все більше показувати себе без макіяжу і будь-яких укладок, повідомляє Politeka.net.

На представленому кадрі модель з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто. За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки, а в якості прикрас зірка залишила лише масивні сережки-кільця.

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

До цього зірка вирішила опублікувати чорно-біле фото, на якому красується в купальнику на тонких лямках.Зірка опублікувала даний знімок в розділі сториз Instagram. Ратаковски постала у стільці, закинувши на нього ніжку.

Маленький верх бікіні обтягнув соковиті форми і ледь їх утримував. А крихітний низ підкреслив красиві стегна.В цьому тілі все ідеально, не тільки груди і стегна, а й тонка талія, пружний живіт і стрункі ніжки. Не дарма зірка часто хвалиться фігурою на камеру.

Ратаковски забрала волосся, випустивши у особи кілька хвилястих пасом. Круглі сережки у вухах надавали якоїсь чарівної краси. У пості зірка рекламувала цей купальний "вбрання".

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