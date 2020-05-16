Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в маленьком черном топе восхитила поклонников

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница поделилась милым фото, на котором позировала в крошечном топе черного цвета и в естественном виде. Девушка, похоже, решила все больше показывать себя без макияжа и каких-либо укладок, сообщает Politeka.net.

На представленном кадре модель с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто. За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".

"Работа моделью - удивительный способ заработать деньги и получить стабильность; с ней ко мне пришла слава, и это было странно. Слава не была чем-то, чего я действительно ждала или хотела - хотя в глубине души, вероятно, каждая 20-летняя девочка хочет быть известной", - рассказала Ратаковски в одном из интервью, касающееся ее работы моделью во время жарких съемок.

До этого звезда решила опубликовать черно-белое фото, на котором красуется в купальнике на тонких лямках.Звезда опубликовала данный снимок в разделе сториз Инстаграм. Ратаковски предстала у стула, закинув на него ножку.

Маленький верх бикини обтянул сочные формы и едва их удерживал. А крохотный низ подчеркнул красивые бедра.В этом теле все идеально, не только грудь и бедра, а и тонкая талия, упругий живот и стройные ножки. Не зря звезда часто хвастается фигурой на камеру.

Ратаковски забрала волосы, выпустив у лица несколько волнистых прядей. Круглые серьги в ушах придавали некой чарующей красоты. В посте звезда рекламировала данный купальный "наряд".

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