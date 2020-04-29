Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск поділилася милим кадром з прихованим сенсом

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Ельза сидить у домашньому одязі – короткому топі і шортах. Вона тримає в руках розрізаний апельсин, який гармонує з її незвичайно красивим обличчям. Дівчина дивиться в кадр, показуючи в дрібних деталях свої ангельські очі. Проте є у фотографії і пікантний момент. Хоск не стала надягати під кофтину білизну, із-за чого її груди буквально випирають з неї. Видно найапетитніші місця. Одного погляду на цю милу дівчину в такій кофтині достатньо, щоб звести будь-якого чоловіка з розуму.

«Свіжий сік», - підписала модель знімок.

За день під постом з'явилося понад 147 тисяч лайків. В коментарях зірці Victoria’s Secret залишили безліч компліментів.

«І кожен раз, коли я дивлюся на тебе, кожен раз, як ніби я відкриваю всесвіт», «Так смачно», «Люблю це фото», «Справжня жінка», «Чудова», «Твої очі такі гарні», - пишуть користувачі мережі.

До речі, Хоск показала себе без професійного макіяжу. Вона нафарбувала лише губи.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск поділилася фото, на якому вона постала в обтягуючому боді, через яке добре проглядаються її груди. Можливо, модель намочила наряд, або тканина виявилася занадто тонкою, але прихильникам вдалося розглянути все до найдрібніших подробиць.

Нагадаємо, що зірка "Victoria’s Secret" Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася, показавши, чим її нагородила природа: «Богиня».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск вразила красою в сукні без білизни: "Неймовірне тіло".