Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск опублікувала кілька провокаційних фото

Знаменитість вирішила виставити на загальний огляд свою ідеальну фігуру, передає Politeka.net.

Модель з'явилася в нижній білизні з мереживом, яка виглядало на ній ідеально. Комплект мав ніжний квітковий принт. Красуня натягнула трусики вище стегон, всіляко вигинаючись на ліжку.

Примітно, що обличчя красуні не зняли, а лише її струнке тіло, що вигинається на простирадлі: "Пустунка".

Неозброєним поглядом видні тонка талія, пружний прес і соковиті сідниці. Вигляд у знаменитості чудовий.

Оскільки фото були оприлюднені в сториз, користувачі мережі не змогли залишити коментарі відкрито. Однак можна стверджувати, що Хоск отримала масу приємних слів, адже її тіло гідно всіх похвал.

Зараз на сторінку ангела підписані 6,1 мільйонів осіб, а її пости моментально набирають сотні тисяч лайків та коментарів.

Нагадаємо, Ельза Хоск опублікувала чорно-біле фото, на якому демонструє свої принади.

На знімку красуня сяяла в бікіні, яке ледь прикриває принади. Помітні її тонка талія і, хоч і невеликі, але при цьому красиві форми.

Довгі стрункі ніжки - це те, про що мріє кожна дівчина.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск позувала в домашньому одязі – короткому топі і шортах. Вона тримала в руках розрізаний апельсин, який гармонує з її незвичайно красивим обличчям.

Дівчина дивиться в кадр, показуючи в дрібних деталях свої ангельські очі. Проте є у фотографії і пікантний момент. Хоск не стала надягати під кофтину білизну, через що її груди буквально випирають з неї.

Нагадаємо, що зірка "Victoria’s Secret" Ельза Хоск роздяглася і показала ідеальні вигини: "Шикарна".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск роздяглася, показавши, ніж її нагородила природа: «Богиня».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск вразила красою в сукні без білизни: "Неймовірне тіло".