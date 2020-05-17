Наймолодша мільярдерша у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер з'явилася у волохатому костюмі, який підкреслив її пишні форми

Красуня опублікувала свіже фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дженнер була одягнена в костюм з теплої плюшевої тканини сірого відтінку. Вона одягла штани з високою посадкою і топ, який задерла, щоб оголити свій животик. Крім цього, модель спустила лямку топа, оголивши плече. Це зробило кадр дуже пікантним. Образ дівчина доповнила сонячними окулярами.

За день пост красуні, яка разом з сестрами стала популярною після участі в реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян», зібрав понад 5,8 мільйонів лайків. В коментарях залишили безліч компліментів її новому костюму.

«Люблю на тебе дивитися», «Нереальна», «Супер», «Яка красуня», «Ви такі красиві всередині і зовні. Ваш наряд виглядає так зручно», «Дуже красиво», «Цей наряд такий затишний! Я думаю, що мені потрібен такий», «Королева», «Ви у своєму новому одязі!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер здивувала яскравим знімком у світло-бежевому боді. Вона закрила очі і прибрала волосся з обличчя, щоб всі могли розгледіти достоїнства її фігури – великі груди і дуже пишні округлі стегна.

Нагадаємо, що пишногруда Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку в тісному топі: таку красу гріх ховати.

А ще Politeka писала, що зухвала Кайлі Дженнер притиснулася до молодої подружки без білизни: "Дівчатка, скромніше!".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в тонкій мереживній білизні побешкетувала в ліжку: "Обережно! Гаряче".