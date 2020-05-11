Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала стильний кадр, позуючи в одному боді

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, здивувала яскравим знімком у світло-бежевому боді. Кайлі, як відомо, любить хвалитися своїми достоїнствами, також, як і її старша сестра Кім Кардашьян, пише Politeka.net.

На цей раз модель в бежевому боді з тонкими лямками і ледь помітним візерунком на грудях скорила сяючим виглядом. Дівчина позувала з акуратним макіяжем з акцентом на її темно-карі очі. Світла тканина боді вигідно підкреслила засмаглу шкіру знаменитості.

Волосся Кайлі залишила роспущенными, залишивши ті без всяких укладок і шпильок. Шанувальники вже не раз відзначали в профілі зірки, що вона є "гарячою моделлю". Зазначимо, раніше сама Кім Кардашьян з'являлася в такому ж боді, як і у Кайлі.

Також Кайлі знялася у відвертій фотосесії для французького бренду Jacquemus з колегою. На одному з фото дівчина позувала занадто близько до моделі Анастасії Караниколау, знаменитості стояли в прозорих шатах на сходах.

Сама Кайлі була в рожевій сукні на голе тіло, прикриваючи оголені частини тіла рукою, адже вона була без білизни. А от її подруга була в такому ж вбранні, але жовтого кольору.

До цього Кім Кардашьян поділилася разом з Кайлі Дженнер жаркими образами, всполошив мережу.

Знамениті сестри-моделі є одними з найбільш знаменитих і популярних красунь шоу-бізнесу. Дівчата займаються власним бізнесом, презентують колекції одягу і косметики, приміром, Кайлі стала наймолодшим бизнессменом мільйонером у світі, тоді як її старша сестра придбала популярність завдяки своїй незвичайній зовнішності в світі моделінгу.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні