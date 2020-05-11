Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала стильний кадр, позуючи в одному боді
Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, здивувала яскравим знімком у світло-бежевому боді. Кайлі, як відомо, любить хвалитися своїми достоїнствами, також, як і її старша сестра Кім Кардашьян, пише Politeka.net.
На цей раз модель в бежевому боді з тонкими лямками і ледь помітним візерунком на грудях скорила сяючим виглядом. Дівчина позувала з акуратним макіяжем з акцентом на її темно-карі очі. Світла тканина боді вигідно підкреслила засмаглу шкіру знаменитості.
Улюбленець Данилка розбурхав виглядом, коли розпахнув піджак: "Та що ж ви коїте, чоловіче?"
Кароль показала, якими солодощами її балує коханий чоловік: "Всі думки про Дана"
Нова біда звалилася на сім'ю Тодоренко і Топалова: "зустрічається вкрай рідко..."
"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
Волосся Кайлі залишила роспущенными, залишивши ті без всяких укладок і шпильок. Шанувальники вже не раз відзначали в профілі зірки, що вона є "гарячою моделлю". Зазначимо, раніше сама Кім Кардашьян з'являлася в такому ж боді, як і у Кайлі.
Також Кайлі знялася у відвертій фотосесії для французького бренду Jacquemus з колегою. На одному з фото дівчина позувала занадто близько до моделі Анастасії Караниколау, знаменитості стояли в прозорих шатах на сходах.
Сама Кайлі була в рожевій сукні на голе тіло, прикриваючи оголені частини тіла рукою, адже вона була без білизни. А от її подруга була в такому ж вбранні, але жовтого кольору.
До цього Кім Кардашьян поділилася разом з Кайлі Дженнер жаркими образами, всполошив мережу.
Знамениті сестри-моделі є одними з найбільш знаменитих і популярних красунь шоу-бізнесу. Дівчата займаються власним бізнесом, презентують колекції одягу і косметики, приміром, Кайлі стала наймолодшим бизнессменом мільйонером у світі, тоді як її старша сестра придбала популярність завдяки своїй незвичайній зовнішності в світі моделінгу.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи
А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер всунула пишні форми в тісний футболку
Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала видом в провокаційному вбранні