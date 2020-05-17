Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер появилась в мохнатом костюме, который подчеркнул ее пышные формы

Красотка опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Дженнер была одета в костюм из теплой плюшевой ткани серого оттенка. Она надела штаны с высокой посадкой и топ, который задрала, чтобы оголить свой животик. Кроме этого, модель спустила лямку топа, оголив плечо. Это сделало кадр очень пикантным. Образ девушка дополнила солнечными очками.

За день пост красотки, которая вместе с сестрами прославилась после участия в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», собрал более 5,8 миллионов лайков. В комментариях оставили множество комплиментов ее новому костюму.

«Люблю на тебя смотреть», «Нереальная», «Супер», «Какая красотка», «Вы так красивы внутри и снаружи. Ваш наряд выглядит так удобно», «Очень красиво», «Этот наряд такой уютный! Я думаю, что мне нужен такой», «Королева», «Вы в своей новой одежде!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер удивила ярким снимком в светло-бежевом боди. Она закрыла глаза и убрала волосы с лица, чтобы все могли рассмотреть достоинства ее фигуры – большую грудь и очень пышные округлые бедра.

Напомним, что пышногрудая Кайли Дженнер вышла на прогулку в тесном топе: такую красоту грех прятать.

А еще Politeka писала, что дерзкая Кайли Дженнер прижалась к молодой подружке без белья: "Девочки, скромнее!".

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в тонком кружевном белье пошалила в постели: "Осторожно! Горячо".