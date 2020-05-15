39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян збентежила знімком з 10-річним племінником Мейсоном

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці, з якої "так і випирає" її великий скарб. Кім обняла сина своєї старшої сестри Кортні і пригорнула до себе. Хлопчик зростом вже майже як тітка.

При цьому неможливо не помітити пікантну деталь - ще трохи і стався б знатний конфуз, адже Кім настільки сильно притиснула дитину до грудей, що вони ледь "не вивалилися".

"Мій день 1", - підписала фото Кардашьян.

За кілька годин пост лайкнули більше двох мільйонів людей. Користувачі кинулися обговорювати побачене. Примітно, що багато хто відзначив, що Кім тут не схожа сама на себе - мовляв, переборщила з фотошопом.

"Омг краще фото !!!!"

"чому вони обидва виглядають фотошопленими до максимуму, або це просто мені здається?"

"Він стане наступним мільярдером. Запам'ятай мої слова"

"Вона виглядає на 10 років молодше 🥴💕"

"О боже..."

"Це тільки я так думаю чи Кім виглядає трохи інакше"

"Коли Кім не схожа на Кім"

Раніше ми повідомляли, Кім приголомшила фото в передпокої. Красуня облачила свої принади в тісну сукню зеленого кольору, яка ідеально підкреслила її спокусливу фігуру. Зірка сіла прямо на підлогу, повернувшись до камери спиною і випнувши пружні "булочки".

"170 мільйонів ВАУ, я вас усіх дуже люблю! 💚", - поділилася своїми успіхами Кардашьян, назвавши неймовірну цифру фоловерів в Instagram.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.