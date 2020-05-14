39-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян отблагодарила поклонников, показав смелое и вкусное фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма откровенном наряде и жарких позах.

Брюнетка натянула облегающее платье зеленого цвета с серебристо-пурпурным верхом, сверкнув космическим декольте. Роскошный лук дополнила маленькая желтая сумочка. Звезда позировала в прихожей, и на некоторых фото уселась прямо на пол, повернувшись к камере спиной, соблазнив округлыми изгибами своей "пятой точки".

Ким заплела волосы в тугую косу и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Девушка дерзко взглянула в объектив, томно приоткрыв рот.

"170 миллионов ВАУ, я вас всех очень люблю! 💚", - поделилась своими успехами Кардашьян, назвав невероятную цифру подписчиков в Инстаграм.

Поклонники моментально отреагировали на пост знаменитости, засыпав ее комплиментами.

"Королева"

"Поздравляю Ким !!! 👏👏👏"

"Ким Бразилия любит тебя, наша мечта, чтобы ты вернулась сюда снова !!!"

"Хороший трицепс даст вам еще несколько милли. Делай свое дело !!! 👍"

"Это платье 😍"

"Мы тоже тебя любим, дорогая😍"

"Ничего себе!"

Ранее мы сообщали, Кардашьян потрясла голым фото, прикрывшись лишь гавайским венком. Девушка распустила волосы, избавившись от любой одежды, и поднесла белые цветы к груди. Примечательно, что на фото Ким была не одна. На ее плече сидел зеленый попугай.

В подписи к этому жаркому кадру звезда заговорила о "тропических флюидах". Ее пленительные изгибы так и манят, чтобы их разглядывали подольше - просто райское наслаждение.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.