41-річна світська левиця Кортні Кардашьян, сестра не менш відомої Кім, приголомшила гарячим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала в квітчастому бікіні.

Модель з вологим волоссям сфотографувала себе крупним планом так, що неосяжні "пагорби" ледве влізли в кадр. Спочатку навіть непомітно, що Кортні без макіяжу на цьому фото - адже основний акцент аж ніяк не на обличчі.

Кардашьян замріяно подивилася в камеру, відкривши рот і доторкнувшись рукою до волосся. Дівчина позувала на бежевому дивані з тропічною рослиною на тлі.

"доброго ранку 🌴☀️", - підписала знімок зірка.

За годину пост зібрав більше 600 000 лайків, а також безліч компліментів.

"Тепер це вихідний настрій! 🔥🔥"

"Мій кумир🔥❤️"

"найцікавіше на ❤️💕"

"Все натуральне і бездоганне ♥ ️"

"Уфффф 🔥🔥"

"Чудово 😍"

"У Кім такі ж?"

Раніше ми повідомляли, спекотна Кортні вже позувала у бікіні, виставляючи на показ соковиті принади в різних ракурсах. Круті стегна вже стали "візитною карткою" спокусниць Кардашьян. Кортні не виняток. Як і сестри, красуня не боїться підкреслювати свої пишні багатства.

"Вау, як рано", "Чорт, як вона?", "Я люблю тебе", "Чудово", "Красива зсередини", "Гарна, чортиця", - відреагували користувачі.

Також ми писали, як сестри Кардашьян "помірялися" формами на фото - очі розбігаються, одна краше іншої.

На знімку старші сестри з сімейства Кардашьян стоять в екстравагантних нарядах, обіймаючи одна одну. Кортні і Хлої одягнені в шкіряні вбрання. Їх пишні форми підкреслює еластична тканина. Кім вибрала для виходу у світ яскраве жовте плаття, яке обтянуло її видатні груди і стегна.

Нагадаємо, що спокуслива Кім Кардашьян пустилася у всі тяжкі тонкому купальнику: "Без чоловіка розцвіла".

Також Politeka писала, що Кім і Кортні Кардашян у вузьких топах показали, у кого розміри крутіше: "Ізоляція - вогонь".