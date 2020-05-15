41-річна світська левиця Кортні Кардашьян, сестра не менш відомої Кім, приголомшила гарячим фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала в квітчастому бікіні.
Модель з вологим волоссям сфотографувала себе крупним планом так, що неосяжні "пагорби" ледве влізли в кадр. Спочатку навіть непомітно, що Кортні без макіяжу на цьому фото - адже основний акцент аж ніяк не на обличчі.
Кардашьян замріяно подивилася в камеру, відкривши рот і доторкнувшись рукою до волосся. Дівчина позувала на бежевому дивані з тропічною рослиною на тлі.
"доброго ранку 🌴☀️", - підписала знімок зірка.
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За годину пост зібрав більше 600 000 лайків, а також безліч компліментів.
"Тепер це вихідний настрій! 🔥🔥"
"Мій кумир🔥❤️"
"найцікавіше на ❤️💕"
"Все натуральне і бездоганне ♥ ️"
"Уфффф 🔥🔥"
"Чудово 😍"
"У Кім такі ж?"
Раніше ми повідомляли, спекотна Кортні вже позувала у бікіні, виставляючи на показ соковиті принади в різних ракурсах. Круті стегна вже стали "візитною карткою" спокусниць Кардашьян. Кортні не виняток. Як і сестри, красуня не боїться підкреслювати свої пишні багатства.
"Вау, як рано", "Чорт, як вона?", "Я люблю тебе", "Чудово", "Красива зсередини", "Гарна, чортиця", - відреагували користувачі.
Також ми писали, як сестри Кардашьян "помірялися" формами на фото - очі розбігаються, одна краше іншої.
На знімку старші сестри з сімейства Кардашьян стоять в екстравагантних нарядах, обіймаючи одна одну. Кортні і Хлої одягнені в шкіряні вбрання. Їх пишні форми підкреслює еластична тканина. Кім вибрала для виходу у світ яскраве жовте плаття, яке обтянуло її видатні груди і стегна.
Нагадаємо, що спокуслива Кім Кардашьян пустилася у всі тяжкі тонкому купальнику: "Без чоловіка розцвіла".
Також Politeka писала, що Кім і Кортні Кардашян у вузьких топах показали, у кого розміри крутіше: "Ізоляція - вогонь".