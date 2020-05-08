Американская светская львица Ким Кардашьян поделилась жарким образом на пляже

Всемирно известная модель поделилась ярким фото на своей странице в социальной сети Instagram и поразила горячим видом, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

Уже больше месяца Ким Кардашьян вместе с мужем Канье Уэстом и их четырьмя детьми - 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и 11-месячным Псалмом - находятся в самоизоляции из-за пандемии. Большую часть времени они проводят в семейном доме в Хидден-Хилс, Калифорния. Но иногда супруги меняют место дислокации.

Так, недавно Канье, забрав с собой детей, улетел на несколько дней на их недавно приобретенное ранчо в Вайоминге, чтобы жена могла спокойно отдохнуть и поработать дома. Ким же регулярно отпускает супруга в офис в Лос-Анджелесе, чтобы тот также мог передохнуть от родительских обязанностей.

На этот раз Ким показала фотографии, на которых позирует сидя на песке. Вероятно, фото сделаны в Малибу на пляже, относящемся к частному дому, который семья Кардашьян-Уэст арендовала на ближайшие месяцы. Поскольку именно там ее накануне засняли папарацци.

На фото, которыми поделилась 39-летняя знаменитость, она прикрыла пышные формы лишь полупрозрачной кофточкой. Ким сделала себя яркий макияж и гофрированную укладку для ночной фотосессии на пляже.

Отметим, Ким Кардашьян не появлялась на публике с 5 апреля, когда была во Франции на Paris Fashion Week.

Напомним, соблазнительная Ким Кардашьян пустилась во все тяжкие в тонком купальнике: "Без мужа расцвела".

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