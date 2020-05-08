Сестры Ким и Кортни Кардашьян решили показать себя в новых соблазнительных образах

На первом фото позировала Ким, которая была в белом топе и с распущенными волосами. Больше на кадре ничего видно не было. Модель соблазнительно легла, когда ее снимали со стороны ног. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрый день", - коротко подписала фото Кардашьян.

На втором фото показала уже себя Кортни. Она стояла у стенки в черных штанах и белом топе, фотографируя себя на телефон в зеркало.

"Возврат к жизни", - подписала кадр Кортни.

На еще одном кадре девушка уже показывает себя более крупным планом. Кардашьян позировала в чешуйчатом пиджаке и с распущенными волосами. Образ Кортни дополнила скромным макияжем.

"Немного змея и макияж", - подписала второй снимок Кортни.



Фанаты поставили миллионы лайков под кадрами сестричек и написали комментарии:



"Круто", "Змеючка", "Прекрасно", "Превосходно", "Изоляция - огонь".

Ранее мы сообщали, что американская светская львица Ким Кардашьян поделилась жарким образом в ярко-желтом купальнике.

Так, в этот раз всемирно известная модель поделилась ярким фото на своей странице в социальной сети Инстаграм и поразила горячим видом. Не так давно Ким представляла образ в похожем купальнике, опубликовав стильный снимок, и вызвала бурю в сети. В этот раз горячий вид Кардашьян заинтриговал пользователей сети ничуть не меньше.

Сообщалось, что Ким Кардашьян покрасовалась пышной грудью в одном лифчике на домашнем фото.

Звезда поделилась фотографией, на которой она позирует в небрежном домашнем образе. На ней свободные черные штаны и черный лифчик, поверх которого Ким еще ничего не успела надеть. Звезда стоит на полу босиком, уперевшись одной рукой в бок.

Напомним, Ким Кардашьян довела до экстаза в платье с неприличным декольте

А еще Politeka писала, что горячая Кардашьян выпятила свои «булочки» на потеху мужу

Также Politeka сообщала, что роскошная Ким Кардашьян натянула купальник до предела, вкусные кадры