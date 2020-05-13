Скандальная украинская модель Алена Омович полностью разделась ради фотосессии в джакузи

Популярная инста-модель, известная как «украинская Кардашьян», продолжает делиться с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Одессе. На этот раз девушка показала, как проводит день в джакузи, пишет Politeka.net.

На снимках обнаженная модель наслаждается покоем в большом джакузи с пеной на фоне окна во всю стену с видом на море. На первом снимке Омович привстала в ванной и эффектно выгнула спину, выставив вперед свою пышную грудь, которая покрыта только пеной. Модель откинула голову назад и томно прикрыла глаза.

На втором фото Омович легла, облокотившись на край джакузи, и кокетливо прикрыла грудь рукой.

«1 или 2? Сегодня пасмурно, поэтому целый день чилим в номере…Такой кайф», - подписала снимки модель.

Поклонники Омович активно комментируют откровенные снимки.

«Так красиво! Море выглядит кристально чистым!», «Кукла», «Вторая фотка огонь. Первая смешная чисто по-женски смешная. Ну Аленка, ну ты молодец», «2 огонь», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Омович показала фото из ресторана. Для своего выхода Омович выбрала простой, но откровенный наряд.

Модель предстала в белом топе без белья, который оголил ее стройную талию. На бедрах были серые шортики.

Алена раскинулась на кресле, раздвинув ноги, одну из них подняв и поставив рядом. Звезда будто заманивает в свои сети.

Напомним, пышногрудая украинская Кардашьян показала свои вкусности прямо на террасе.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла всю одежду и воссоединилась с природой.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в игривом мини сверкнула достоинствами без белья.