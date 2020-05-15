Відома модель Памела Андерсон показала свою красу в світлому образі

На фото Памела позувала без одягу і білизни, показуючи себе за груди. Красуня в руках тримала гітару, яку частково видно на фото. Андерсон нахилилася над нею, щоб дивитися на акорди. Образ білява зірка доповнила бантом у волоссі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Музика плавить усі окремі частини тіла разом", - написала під фото Памела.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Памела, вийдеш за мене?", "Реально", "Чудово", "Супер", "Любов до музики".

Повідомлялося, що Памела Андерсон "вивалила" камеру свої пишні груди. Так легендарна Пем опублікувала архівне фото, де вона позує в чорному гідрокостюмі і выпятила свою груди назовні. На актрисі також були сонцезахисні окуляри, вона дивиться в бік, волосся розпущене, а груди, здається, ось-ось вислизне з костюма.

Раніше ми повідомляли, що Памела Андерсон показала архівні фотосесію, яку провела в Парижі.

На кадрах Андерсон показала себе на яхті і позувала без штанів, у сорочці, іноді надягаючи косуху або толстовку. Образи змінювалися Памели, але скрізь вона була прекрасна. Кадри вийшли ніжними і соковитими, адже модель зробила все для цього.

Нагадаємо, скандальне фото з Памелою Андерсон з'явилося в мережі

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