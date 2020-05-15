Відома модель Памела Андерсон показала свою красу в світлому образі
На фото Памела позувала без одягу і білизни, показуючи себе за груди. Красуня в руках тримала гітару, яку частково видно на фото. Андерсон нахилилася над нею, щоб дивитися на акорди. Образ білява зірка доповнила бантом у волоссі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Музика плавить усі окремі частини тіла разом", - написала під фото Памела.
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Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Памела, вийдеш за мене?", "Реально", "Чудово", "Супер", "Любов до музики".
Нагадаємо, скандальне фото з Памелою Андерсон з'явилося в мережі
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