52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон ошеломила дерзким фото
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала новый черно-белый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, удивив сюжетом, ракурсом и исполнением.
Взрывная блондинка, которая до сих пор будоражит миллионы, предстала в белом свадебном платье, длинной воздушной фате и туфлях на шпильках. Непривычно лицезреть актрису в таком образе, но еще более дико то, что ради эффектного снимка, она улеглась прямо на мощеную плиткой улицу.
Памела оперлась о кирпичную стену здания, вытянув ноги вперед. Вся ее поза говорит о некой томности и задумчивости. Красотка дотронулась рукой до пышного бюста: благо, большое декольте позволяет поклонникам вдоволь рассмотреть ее неувядающие прелести. Блондинка устремила мечтательный взгляд куда-то в пустоту.
Пользователи кинулись обсуждать этот необычный кадр. Некоторые высказали мнение, что Памеле "пора на пенсию", за что тут же были подвергнуты критике из числа ее преданных фанатов.
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"Но так холодно..."
"🖤 такая королева"
"Я думаю, что эти дни позади, я имею в виду, что ты немного старовата, нет?"
"Ох, черт, это, наверное, моя любимая фотография Пэм за все время! 🖤🖤"
"Да, выглядит актуально и абсолютно красиво. Одна картинка стоит тысячи слов. ♥"
"Просто не падай так низко, я тебя поймаю !!! 😘"
"Памела, я думаю, ты готова стать моей женой ❤😂. Удивительная девушка, королева фото!"
"Вау, иду в часовню ❤️😍"
"Ха-ха, оставайся дикой Красивая 🎀🔮✨😘"
Ранее мы сообщали, Памела сняла штаны ради потрясающего снимка. Звезда позировала в белом пиджаке и туфлях на высоком каблуке, забравшись в таком виде на кровать. Андерсон жарко изогнулась в пикантной позе, сверкнув аппетитными округлостями.
Напомним, роскошная Памела Андерсон дерзко выгнулась на кровати без одежды
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон разделась до неприличия и вспомнила развлечения молодости