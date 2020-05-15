Известная модель Жизель Оливейра, которая сотрудничала с Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

На своей официальной странице в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков, на которых старалась показать себя во всей красе, передает Politeka.net. Девушка была одета в джинсовый костюм необычной расцветки. На ногах у нее были модные прозрачные туфли. Такие же носят сестры Кардашьян. Красотка крутилась на полу, выставляя напоказ самые вкусные места, и соблазнительно смотрела в кадр.

«На улице становится тепло», - написала девушка.

За день ее фото собрало более 28 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Красотка», «Люблю твои фото», «Ты невероятная», «Ты выглядишь естественно и мило», «Королева», «Классные позы», «Поэтому на тебе все еще есть одежда?», «Как же повезло твоему парню», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра воспользовалась хорошей погодой и улеглась на шезлонг, греться на солнышке. Модель выбрала для отдыха яркий малиновый купальник, который подчеркнул ее красивую грудь и тонкую талию.

Кроме этого, недавно модель поделилась фото, на котором она была одета в обтягивающий черный комбинезон с голой спиной. Костюм из трикотажной ткани обтянул прелести звезды.

Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив самое вкусное место: «Ангел».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра показала топ соблазнительных спортивных образов: «Ну богиня же!».