26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких вона була в дуже екстравагантному образі, передає Politeka.net. Модель одягла білий корсет, в який втиснула свої соковиті принади. Униз вона одягла шорти спортивного плану, а зверху накинула строгий піджак. Таке поєднання стилів виявилося досить незвичайним. Образ красуня доповнила темними окулярами. Варто відзначити, що зірка засвітила свої спокусливі оголені плечі.

За день пост Олівейри зібрав майже 10 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Зірка», «Хто ця крута дівчинка?», «Дорогий вірус, тримайся подалі від цієї красивої дівчини, будь ласка, тому що я закохався у неї», «Мило», «Дуже красива», «Ух, гаряче», «Приголомшлива дівчинка», «Фантастична», «Ви дуже красиві в дивних позах», «Ти чарівна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра показала як займається спортом в домашніх умовах. Красуня вибрала спокусливий наряд для занять. У соцмережах вона показала одну з вправ, а весь інший час присвятила тому, щоб покрасуватися перед камерою. Зірка засвітила пружні груди в тісному спортивному топі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра втиснула соковиті принади в корсет, засвітивши молоде тіло: «Прекрасний ангел».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра відмовилася від білизни, засвітивши своїх «близнят» у всій красі: очей не відірвати.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без білизни показала розкішне тіло в комбінезоні: ідеальний ракурс.