Модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret в облягаючому топі порадувала шанувальників жаркими кадрами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сфотографували будинку кампейн весна-2020 завдяки…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Олівейра позує в пікантному вбранні з облягаючим топом, завмерши на камеру заради млосних кадрів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Кішечка», «краса», «ну а богиня!», «бомба», «Жизель – красуня неймовірна», «не можу намилуватися», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію будинку.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото. Олівейра скористалася гарною погодою і вляглася на шезлонг, підставивши своє молоде пружне тіло сонцю. Модель обрала для відпочинку яскравий малиновий купальник, який підкреслив її красиві груди і тонку талію. На одному фото Жизель закинула голову назад, що зробило її фото ще більш пікантним.

За годину пост моделі зібрав майже 9 тисяч лайків. В коментарях шанувальники залишили безліч захоплених відгуків про зовнішності зірки.

«Цукерочка», «Так гаряче», «Красуня», «Від тебе неможливо відірвати очей», «Ти справжній ангел», «Квітка», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без сорому вразила своїми упругостями на камеру: жаркі кадри.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра відмовилася від білизни, засвітивши своїх «близнят» у всій красі: очей не відірвати.