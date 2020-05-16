27-річна модель, колишній ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, вразила формами на червоній доріжці

Зараз зірки практично всього світу також, як і прості люди, знаходяться в режимі самоізоляції, пише Politeka.net. Кожен по-своєму сумує за активними буднями.

Так, наприклад, Тоні Гаррн вирішила опублікувати в сториз Instagram кілька архівних кадрів.

У травні 2019 року зірка вразила красою на червоній доріжці. Модель з'явилася в білій довгій сукні з глибоким декольте і довгим розрізом, що оголює струнку ніжку.

Образ зірки завершували блискучі прикраси і проста зачіска.

На одному зі сторі помітно, що за моделлю йдуть фотографи та стилісти, які намагалися відобразити її в такому відвертому вбранні і щось підправити в її образі.

На інших знімках Тоні вже була на червоній доріжці, де її знімали інші фотографи.

Оскільки фото і відео були оприлюднені в сториз, ніхто з підписників не зміг відкрито прокоментувати їх. Проте, варто відзначити, що модель регулярно отримує компліменти під іншими постами.

Ймовірно, Леонардо Ді Капріо давно пошкодував, що розлучився з такою красунею, адже вона просто досконалість.

Нагадаємо, з травня 2013 року по грудень 2014 Тоні Гаррн зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Модель порвала з артистом після того, як його помітили в одному з клубів Майамі в оточенні 20 молодих моделей.

Після розриву Тоні пішла з головою в кар'єру, а в кінці минулого року модель оголосила про заручини з бойфрендом актором і моделлю Алексом Петтифером.

Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн не соромиться свого тіла, а навпаки всіляко демонструє, навіть публікуючи оголені фото.

Нагадаємо, що экс-наречена Ді Капріо з невинним виглядом показала себе топлес, Лео кусає лікті: "Ось це тіло!"

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