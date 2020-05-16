27-річна модель, колишній ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, вразила формами на червоній доріжці
Зараз зірки практично всього світу також, як і прості люди, знаходяться в режимі самоізоляції, пише Politeka.net. Кожен по-своєму сумує за активними буднями.
Так, наприклад, Тоні Гаррн вирішила опублікувати в сториз Instagram кілька архівних кадрів.
У травні 2019 року зірка вразила красою на червоній доріжці. Модель з'явилася в білій довгій сукні з глибоким декольте і довгим розрізом, що оголює струнку ніжку.
Образ зірки завершували блискучі прикраси і проста зачіска.
У Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень..."
Паніка через курс, жорстка заборона Зеленського та обвалення кінотеатру – головне за ніч
Юна дочка Галкіна і Пугачової вбила наповал виглядом у купальнику: «Дуже ефектно! Супермодель»
Курс долара різко зміниться: українців попередили про "останній шанс", коли чекати удару
На одному зі сторі помітно, що за моделлю йдуть фотографи та стилісти, які намагалися відобразити її в такому відвертому вбранні і щось підправити в її образі.
На інших знімках Тоні вже була на червоній доріжці, де її знімали інші фотографи.
Оскільки фото і відео були оприлюднені в сториз, ніхто з підписників не зміг відкрито прокоментувати їх. Проте, варто відзначити, що модель регулярно отримує компліменти під іншими постами.
Ймовірно, Леонардо Ді Капріо давно пошкодував, що розлучився з такою красунею, адже вона просто досконалість.
Нагадаємо, з травня 2013 року по грудень 2014 Тоні Гаррн зустрічалася з актором Леонардо Ді Капріо. Модель порвала з артистом після того, як його помітили в одному з клубів Майамі в оточенні 20 молодих моделей.
Після розриву Тоні пішла з головою в кар'єру, а в кінці минулого року модель оголосила про заручини з бойфрендом актором і моделлю Алексом Петтифером.
Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн не соромиться свого тіла, а навпаки всіляко демонструє, навіть публікуючи оголені фото.
Нагадаємо, що экс-наречена Ді Капріо з невинним виглядом показала себе топлес, Лео кусає лікті: "Ось це тіло!"
Як повідомляла Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на піску в розкутій позі: "Це безумство".
Також Politeka писала, що модель "Victoria’s Secret" блиснула нереальним бюстом в крихітному бікіні: "Ого, які дыньки".