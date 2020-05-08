Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио порадовала горячим снимком с пляжа

Красотка предстала в черном купальнике, который подчеркнул ее красивую грудь, пишет Рoliteka.net.

Верх купальника был с глубоким декольте и с украшением в районе груди, что придавало образу пикантности и завершенности.

Черные плавки замечательно сели на бедрах красотки.

Красивая фигура со стройными ножками - с этой моделью невозможно испортить ни одно фото.

Завершили образ модели аксессуары в виде черной шляпы и сережек в ушах.

Алессандра села на песок, приподняв, можно сказать, задрав ножки. Красотка немного согнулась. Она взялась за шляпу и улыбнулась, ее глаза были подчеркнуты темными карандашом и тенями.

"Социальное дистанцирование не означает энергетическое дистанцирование.

Мы все еще связаны. ❤️💫", - написала Амбросио.

За девять часов пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов модели, особенно отмечая ее очаровательную улыбку и идеальные формы. "Вот это виды!", - написал один из фанатов.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в узком купальнике, в который она впихнула свои большие прелести.

Красотка позировала у бассейна прикрыв бедра ярким порео.

Модель распустила волосы и веселилась, выставив губы вперед, а также подняв руки.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась для модного журнала Elle, оставшись в трусиках. Наверх модель надела свитер, поэтому весь акцент был на ее ноги.

Она сидела на стульчике, вытянув вперед свои роскошные загорелые ножки. Амбросио закинула назад голову, засветив свой плоский животик.

Напомним, что Алессандра Амбросио с подружками потерлись прелестями друг об друга, жаркие кадры: «О, Боже!».

Как сообщала Politeka, влажная Алессандра Амбросио понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио блеснула нереальным бюстом в крохотном бикини: "Ого, какие дыньки".