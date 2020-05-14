Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала пышные объемы в необычном образе

На фото Гюль Бахари стояла в синем обтягивающем платье, под которым не оказалось белья. Огромное декольте продемонстрировало главную красоту - грудь. Красавица стала в соблазнительную позу для эффектного фото и у нее это получилось. Об этом пишет Politelka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Грустишь?", "Это так красиво", "Ты принесла в мир такую красоту", "Хорошо", "Прекрасно", "Люблю это", "Идеальная во всем".

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала объемные формы в обтягивающей кофте.

Модель была одета в водолазку, ткань которой была настолько тонкой, что ее необъятная грудь видна была через нее. Можно заметить, что бюст звезды едва вмещается в бюстгальтер. Такие размеры тяжело удержать в рамках.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала новый соблазнительный образ.

На фото девушка сидит в черном пеньюаре, который был прозрачным. Гюль закрыла глаза от удовольствия и снимала себя на телефон. Красавица сидела в большой кровати в этот раз.

Напомним, турецкая Кардашьян в неприличном мини взбудоражила формами в кровати

А еще Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян сняла белье и показала свой настоящий размер

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян показала свой размер в полупрозрачном белье



