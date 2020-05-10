Турецко-американская модель Гюль Бахари порадовала поклонников очередной порцией красоты

На своей странице в Instagram знойная брюнетка, которую называют турецкой Ким Кардашьян, поделилась снимком в кровати, передает Politeka.net.

На девушке – черный короткий халатик из атласа, слегка оголяющий одно плечо и едва прикрывающий трусики. Гюль сидит, прислонившись к кованной спинке кровати. Несмотря на «домашнюю» обстановку, на Бахари – основательный макияж, причем особенно любит красотка выделять пухлые губы, и хорошо оттененные глаза. Из аксессуаров на ней – дорогие серьги с камнями.

Возле девушки также коробка с черными розами, которая завершает общий стиль фото.

Как известно, родители Гюль переехали в США из Турции. Ее отец накопил достаточное количество денег и открыл свой бизнес. Сейчас они живут в Филадельфии.

Девушка отучилась в престижном Темпльском университете, где изучала международный бизнес и финансы. На первом и втором курсах она работала фитнес-тренером и неплохо зарабатывала. Однажды она попала в студенческий модный блог, и ее заметили агентства.

Бахари не отказалась от такого престижного заработка и согласилась. С тех пор она продолжает работать в этой сфере. Сейчас красотка снимается для многих модных брендов и является амбссадором некоторых из них. Также Гюль очень любит путешествовать, но чаще всего ездит по городам Америки или в родную Турцию.

Ранее мы писали, что Гюль любит публиковать провокационные фото. Так, она поделилась снимком, на котором позировала в черном костюме с большим декольте, которое ничего не скрыло. Девушка присела на корточки и выгнула спину, показав свою пышную грудь. Волосы у Бахари были распущены, а руки модель спрятала за ними.

Напомним, турецкая Кардашьян показала самые сочные места в прозрачном пеньюаре.

Также Politeka писала, что неугомонная украинская Кардашьян без стыда раздвинула ноги и показала, что у нее под платьем.

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