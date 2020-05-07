Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, понежилась в постели

На фото Гюль показала себя в черном халате, под которым не было видно нижнего белья. Волосы Бахари рершила оставить распущенными, а на фото добавила бабочки. Яркий макияж добавил кадрам особой соблазнительности, модель смотрела прямо в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Барахи уже в полупрозрачном белье сидит в кровати. Бюстгальтер еле вместил огромные формы девушки. Гюль позировала на кровати рядом с плюшевым медведем, который можно заметить на кадре.

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала свои формы не стесняясь.

На фото Бахари позирует в перламутровой юбке и топе. Декольте, стоит отметить, было очень большим. Гюль стояла на лужайке и решила оставить распущенными волосы. Если верить геометке, то звезда находится на фото в Пенсильвании, США.

Сообщалось, что модель и инстадива Алена Омович, которую окрестили в сети украинской Кардашьян из-за ее впечатляющей фигуры, пошалила на радость фанатов.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых позировала в спальне рядом с неубранной постелью. Алена предстала в нижнем белье фиолетового оттенка. Девушка подошла к камере впритык и повернулась так, чтобы особенно хорошо были видны ее загорелые и упругие округлости. В частности, аж слюнки текут при виде ее сочной пятой точки, облаченной в трусики-"веревочки".

Фанаты смогли поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасный совершенный ангел", "Какое платье на тебе, скажи", "Ты божественна, твое ангельское лицо и тело, а также впечатляющий цвет кожи, сводит с ума", "Прекрасный вид".

Напомним, турецкая Кардашьян показала свой бюст без нижнего белья

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