Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, понежилась в постели
На фото Гюль показала себя в черном халате, под которым не было видно нижнего белья. Волосы Бахари рершила оставить распущенными, а на фото добавила бабочки. Яркий макияж добавил кадрам особой соблазнительности, модель смотрела прямо в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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На втором фото Барахи уже в полупрозрачном белье сидит в кровати. Бюстгальтер еле вместил огромные формы девушки. Гюль позировала на кровати рядом с плюшевым медведем, который можно заметить на кадре.
Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари показала свои формы не стесняясь.
На фото Бахари позирует в перламутровой юбке и топе. Декольте, стоит отметить, было очень большим. Гюль стояла на лужайке и решила оставить распущенными волосы. Если верить геометке, то звезда находится на фото в Пенсильвании, США.
Фанаты смогли поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Прекрасный совершенный ангел", "Какое платье на тебе, скажи", "Ты божественна, твое ангельское лицо и тело, а также впечатляющий цвет кожи, сводит с ума", "Прекрасный вид".
Напомним, турецкая Кардашьян показала свой бюст без нижнего белья
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