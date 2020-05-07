Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, показала самые жаркие места в кружевах

На фото Омович позирует джинсах, которые расстегнула, а также кружевном нижнем белье. Алена выгнула спинку, чтобы продемонстрировать свои пышные формы, что еле вместились. В этот раз модель была с афрокосичками, которые теперь думает вернуть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вернуть косы?", - лаконично спросила под фото Омович.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Да", "Зачем?", "Да, верни. Тебе очень идут", "Нет.Не нада косы.Вы с ними старше выглядите. "А без них красивая девочка", "Только на голове".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала необычный уличный образ.

На фото Омович позирует в черных лосинах и топе с большим декольте. Образ Алена дополнила босоножками на большом каблуке. Волосы модель решила оставить распущенными, а позировала возле турникетов, через которые проходят на стадион НСК "Олимпийский", что в Киеве.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович продемонстрировала на себе короткое платье.

Модель предстала в голубом облегающем наряде, который эффектно подчеркнул ее прелести. Омович предстала возле машины, всячески изгибаясь ради представления наряда на себе.

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