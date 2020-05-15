Известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, блистала в разных образах

Звезда часто публикует фото, на которых предстает в соблазнительных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз модель решила объединить некоторые горячие фото в одном посте.

Алена позировала в облегающем черном комбинезоне, который подчеркнул ее пышные груди. Примечательно, что из глубоких вырезов по бокам можно заметить голую грудь.

Красотка вертелась перед камерой, стоя на ботфортах на шпильке.

На другом фото Омович предстала в белом топе, также без белья и игривой черной юбочке. Черные перчатки и другие аксессуары отлично дополнили образ звезды.

Также модель надела голубое платье со шнуровкой на декольте, от чего образ приобрел большей пикантности.

В посте красотка предложила пользователям сети выбрать лучшее фото.

"Я влюблена во все снимки...⭐️Как всегда один выбрать невозможно 😭Может у вас получится 👇🏻", - написала Алена.

За час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Всеееее🔥🔥🔥🔥", "Алёна какая же ты шикарная 🔥🔥💋💋", "Заходи🤗", "Все! 💖 ты фантастическая💕✨💕✨ любуюсь✨", "Все огонь🔥🔥🔥)", "Круто", "Все🔥", "Алёнка, все фото шикарны 🌺 ты просто огонь 🔥", "Абсолютно все", "2 - крутая вещь . Только надо сначала такой грудью обзавестись )", "Все фото просто 🔥🔥🔥🖤🖤🖤", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в белом топе без белья, который оголил ее стройную талию. На бедрах были серые шортики.

Красотка раскинулась на кресле, раздвинув ноги, одну из них подняв и поставив рядом.

Модель улыбалась и гладила себя по голове.

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