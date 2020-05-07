Известная модель Алена Омович, названная украинской Кардашьян, показала необычный уличный образ

На фото Омович позирует в черных лосинах и топе с большим декольте. Образ Алена дополнила босоножками на большом каблуке. Волосы модель решила оставить распущенными, а позировала возле турникетов, через которые проходят на стадион НСК "Олимпийский", что в Киеве. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии под ней. Все из-за того, что Омович опубликовала снимок в сторис Инстаграм.

Ранее мы сообщали, что модель и инстадива Алена Омович пошалила на радость фанатов.

Алена предстала в нижнем белье фиолетового оттенка. Девушка подошла к камере впритык и повернулась так, чтобы особенно хорошо были видны ее загорелые и упругие округлости. В частности, аж слюнки текут при виде ее сочной пятой точки, облаченной в трусики-"веревочки".

Сообщалось, что скандальная украинская модель Алена Омович покрасовалась пышными формами в откровенном купальнике.

Так, на первом снимке модель стоит в пол-оборота, демонстрируя на камеру свои подтянутые ягодицы.

На втором фото Омович решила накинуть сверху полупрозрачное пляжное платье, правда раскрыла его нараспашку, без стеснения демонстрируя свое тело.

Напомним, украинская Кардашьян вышла на улицу без лифчика и взбудоражила видом

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