Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, з'явилася на вулиці в спокусливому вигляді

Красуня була в облягаючому одязі, який підкреслив її неймовірні форми, повідомляє Politeka.net.

Світлий топ, під яким ймовірно не було білизни, підкреслив пишні груди Ратаковськи. Довжина одягу дозволила розглянути струнку талію і плоский животик.

Облягаючі шортики обтягнули п'яту точку і оголили стрункі ніжки.

Прогулювалася красуня в спортивному взутті. Розпущене волосся Емілі розвіював вітер.

В руках зірка тримала коктейль і поводок від домашнього вихованця, якого, здавалося, хвилювала зовнішнім виглядом.

"Ми одягнулися і відчували себе мило", - підписала знімки знаменитість.

За вісім годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що зірка виглядає дуже гаряче, її форми гідні похвали, а також звернули увагу на красу і доглянутість домашнього вихованця.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи красувалася в купальнику на тонких лямках. Модель позувала біля стільця, закинувши на нього ніжку.

Маленький верх бікіні обтягнув соковиті форми і ледь їх утримував. А крихітний низ підкреслив красиві стегна.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи продемонструвала спортивний, але до безумства спокусливий комплект: чорні велосипедки і короткий топ з довгим рукавом, які ідеально підкреслюють тонку талію і пишний бюст.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи показала яскраве фото, зроблене під час незвичної пляжної фотосесії.

Дівчина представила ідеальне засмагле тіло в чорному бікіні без верху. При цьому макіяж дівчина вважала за краще не наносити. Ідеальні форми Емілі не залишають байдужими.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковськи зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковськи показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.