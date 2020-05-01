Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала формы в бикини

Звезда покрасовалась перед камерой в соблазнительном виде, сообщает Politeka.net. Модель предстала в бикини с длинными лямками, которые обвили ее идеальную талию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Также на звезде были крохотные трусики, а сверху на плечах - легкая рубашка в тон. Дополняли ее образ украшения.

Ратаковски повертелась перед камерой, трогая пышные волосы.

Звезда встала вполоборота, засветив упругую пятую точку: "Ох, и штучка".

Стоит отметить, что красотка позировала на улице, где можно было заметить фруктовое дерево с абрикосами.

"Завтра. Все новое", - подписала кадры красотка.

За 10 часов пост собрал более 25 миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только сходили с ума по фигуре звезды, но и написали, что она очень горячая. Люди признавались модели в любви, не в силах устоять перед такой богиней.

Напомним, Эмили Ратаковски надела тесный купальник в виде треугольников, который едва удерживает прелести.

Звезда, видимо, лежала на животе, тем самым ее пышные прелести выглядели еще больше.

Также на модели была шляпка от солнца. Завершили ее образ серьги-кольца, тонкая цепочка на шее и легкий макияж.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в темно-фиолетовом платье из кожи с необычным дизайном без бретелей. Девушка подчеркнула свои скули удачным макияжем, а волосы уложила в аккуратную прическу без лишних украшений –

Модель крайне не любит укладывать волосы ради кадров, ведь это их портит. Сама девушка отмечает, что не будет рисковать собственной красотой ради пары кадров для глянца, поэтому чаще всего появляется на снимках с обычными распущенными волосами.

Напомним, фигуристая Ратаковски сверкнула сладкими местами прямо в машине

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