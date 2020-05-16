Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, появилась на улице в соблазнительном виде
Красотка предстала в облегающей одежде, которая подчеркнула ее невероятные формы, сообщает Politeka.net.
Светлый топ, под которым вероятно не было белья, подчеркнул пышную грудь Ратаковски. Длина одежды позволила рассмотреть стройную талию и плоский животик.
Облегающие шортики обтянули пятую точку и оголили стройные ножки.
Прогуливалась красотка в спортивной обуви. Распущенные волосы Эмили развеивал ветер.
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В руках звезда держала коктейль и поводок от домашнего питомца, которого, казалось, засмущала внешним видом.
"Мы оделись и чувствовали себя мило", - подписала снимки знаменитость.
За восемь часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали, что звезда выглядит очень горячо, ее формы достойны похвал, а также обратили внимание на красоту и ухоженность домашнего питомца.
Напомним, Эмили Ратаковски красовалась в купальнике на тонких лямках. Модель позировала у стула, закинув на него ножку.
Маленький верх бикини обтянул сочные формы и едва их удерживал. А крохотный низ подчеркнул красивые бедра.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски продемонстрировала спортивный, но до безумия соблазнительный комплект: черные велосипедки и короткий топ с длинным рукавом, которые идеально подчеркивают тонкую талию и пышный бюст.
Напомним также, что Эмили Ратаковски показала яркое фото, сделанное во время необычной пляжной фотосессии.
Девушка представила идеальное загорелое тело в черном бикини без верха. При этом макияж девушка предпочла не наносить. Идеальные формы Эмили не оставляют равнодушными.
Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.
Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.