Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, появилась на улице в соблазнительном виде

Красотка предстала в облегающей одежде, которая подчеркнула ее невероятные формы, сообщает Politeka.net.

Светлый топ, под которым вероятно не было белья, подчеркнул пышную грудь Ратаковски. Длина одежды позволила рассмотреть стройную талию и плоский животик.

Облегающие шортики обтянули пятую точку и оголили стройные ножки.

Прогуливалась красотка в спортивной обуви. Распущенные волосы Эмили развеивал ветер.

В руках звезда держала коктейль и поводок от домашнего питомца, которого, казалось, засмущала внешним видом.

"Мы оделись и чувствовали себя мило", - подписала снимки знаменитость.

За восемь часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что звезда выглядит очень горячо, ее формы достойны похвал, а также обратили внимание на красоту и ухоженность домашнего питомца.

Напомним, Эмили Ратаковски красовалась в купальнике на тонких лямках. Модель позировала у стула, закинув на него ножку.

Маленький верх бикини обтянул сочные формы и едва их удерживал. А крохотный низ подчеркнул красивые бедра.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски продемонстрировала спортивный, но до безумия соблазнительный комплект: черные велосипедки и короткий топ с длинным рукавом, которые идеально подчеркивают тонкую талию и пышный бюст.

Напомним также, что Эмили Ратаковски показала яркое фото, сделанное во время необычной пляжной фотосессии.

Девушка представила идеальное загорелое тело в черном бикини без верха. При этом макияж девушка предпочла не наносить. Идеальные формы Эмили не оставляют равнодушными.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.