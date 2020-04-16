Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, порадовала соблазнительным образом своих преданных поклонников
Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице, пишет Politeka.net.
На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально.
Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки.
Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.
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Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер.
Артистка не решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик.
За 13 часов пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев.
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Напомним, на одной из фан-страниц опубликовали фото Ратаковски, на котором она предстала в белой облегающей футболке и коротких шортиках.
Из-под футболки Эмили выпирала сочная грудь. Также нельзя было не заметить тонкую талию, на которой были шортики с поясом.
Ратаковски повесила на футболку черные очки.
Ранее сообщалось, Эмили Ратаковски позировала в откровенном нижнем белье с поясом для чулок и розовыми чулками. Ее образ дополняет кокетливый ободок с заячьими ушками.
На заднем фоне можно увидеть пасхальные корзинки и традиционный американский символ Пасхи – кролика, который на тематических снимках Ратаковски почему-то оказался закован в наручники.
Примечательно, что снимки были сделаны на Пасху в прошлом году, однако сейчас из-за самоизоляции модель решила напомнить о них.
Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.
Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.
Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.