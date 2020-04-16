Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, порадовала соблазнительным образом своих преданных поклонников 

Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице,  пишет Politeka.net

На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально. 

Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки. 

Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой. 

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Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер. 

Артистка не решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик. 

За 13 часов пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети оценили фигуру красотки и написали ей много комплиментов. И, действительно, выгладит она невероятно: "Красота" 

Напомним, на одной из фан-страниц опубликовали фото Ратаковски, на котором она предстала в белой облегающей футболке и коротких шортиках. 

Из-под футболки Эмили выпирала сочная грудь. Также нельзя было не заметить тонкую талию, на которой были шортики с поясом. 

Ратаковски повесила на футболку черные очки.

Ранее сообщалось, Эмили Ратаковски позировала в откровенном нижнем белье с поясом для чулок и розовыми чулками. Ее образ дополняет кокетливый ободок с заячьими ушками.

На заднем фоне можно увидеть пасхальные корзинки и традиционный американский символ Пасхи – кролика, который на тематических снимках Ратаковски почему-то оказался закован в наручники.

Примечательно, что снимки были сделаны на Пасху в прошлом году, однако сейчас из-за самоизоляции модель решила напомнить о них.

Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.

Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.

Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.