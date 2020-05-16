Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", практично кожен день хвалиться своєю головною гордістю - п'ятою точкою

Красуня в черговий раз встала в пікантну позу і засвітила сідниці, передає Politeka.net.

Модель постала у красивих яскравих міні-шортах і короткому топі на тонких бретельках.

Шортики чудово підкреслили сідниці зірки, за що вона і отримала свій титул: "Ого, яка пружна частина тіла".

Не можна також не відзначити накачане тіло Кортес. Відомо, що знаменитість багато часу проводить в спортзалі, щоб досягти таких результатів.

Зірка розпустила довге волосся і милувалася краєвидами з балкона.

В пості Кортес розповіла про свій сайт, в якому вона публікує найбільш відверті знімки.

За п'ять годин пост зібрав майже 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, як завжди, захопилися формами зірки і пообіцяли, що обов'язково відвідають її сайт.

Варто відзначити, що зараз на сторінку міс "Бум-Бум" підписані 2,2 мільйони користувачів мережі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в білизні, що складається з тонких ремінців. Настільки відвертий "наряд" нічого не прикриває, а лише надає образу більшої пікантності.

Тонкі ниточки вп'ялися в шкіру Кортес на спині, сідницях і ногах.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес стояла на сходах у білій нижній білизні і демонструвала п'яту точку.

Модель знімали знизу, і завдяки цьому, можна розглянути найкрасивішу частину дівчини, яка обтягнута білизною.

Шанувальники засипали модель компліментами, не в силах встояти перед такою красою.

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