Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила новими відвертими знімками

Зірка володіє ідеальними формами і не соромиться їх показувати, пише Politeka.net. Буває, що модель роздягається практично повністю, а буває з'являється в "невидимих" бікіні.

Наприклад, цього разу зірка ледь приховала пишні принади під крихітним купальником.

Так, на двох фото модель з'явилася в блакитному бікіні, що нагадує лише крихітні шматочки тканини на ниточках.

Проте, варто відзначити, що тіло зірки виглядає просто бездоганно. Крім пишних грудей, не можна не звернути уваги на струнку талію і пружний живіт.

Також зірка повернулася до фотографа напівбоком, щоб похвалитися і пишною п'ятою точкою: "Небезпечна брюнетка".

Варто відзначити, що Кассандра позувала біля басейну, посеред зелених рослин.

За вісім годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки писали зірці компліменти, але і дякували за настільки відверті образи і те, що вона дозволяє милуватися собою.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега опублікувала сторі Instagram, де позує в одному корсеті рожевого відтінку.

Пишні груди моделі були повністю голі, Кассандра лише прикривала їх руками, але не надто стараючись.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега постала в маленькому ліфчику від купальника, який натягнувся на пишних грудях. Тоненька смужка верху, трималася на крихітній застібці і принадах моделі.

Можна сказати, що бікіні практично нічого не приховувало і давало насолодитися чудовою фігурою знаменитості.

Нагадаємо, зірка "Playboy" згадала молодість і показала всю свою красу в чорному білизна.

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

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