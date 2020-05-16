Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поразила новыми откровенными снимками

Звезда обладает идеальными формами и не стесняется их показать, пишет Politeka.net. Бывает, что модель раздевается практически полностью, а бывает появляется в "невидимых" бикини.

Например, в этот раз звезда едва скрыла пышные прелести под крохотным купальником.

Так, на двух фото модель предстала в голубом бикини, напоминающем лишь крохотные кусочки ткани на ниточках.

Однако, стоит отметить, что тело звезды выглядит просто безупречно. Кроме пышной груди, нельзя не обратить внимания на стройную талию и упругий живот.

Также звезда повернулась к фотографу полубоком, чтобы похвастаться и пышной пятой точкой: "Опасная брюнетка".

Стоит отметить, что Кассандра позировала возле бассейна, посреди зеленых растений.

За восемь часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети не только писали звезде комплименты, но и благодарили за столь откровенные образы и то, что она позволяет собой любоваться.

Напомним, Кассандра Сьенега опубликовала стори в Инстаграм, где позирует в одном корсете розового оттенка.

Пышные груди модели были полностью обнажены, Кассандра лишь прикрывала их руками, но не слишком стараясь.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега предстала в маленьком лифчике от купальника, натянувшимся на пышной груди. Тоненькая полосочка верха, держалась на крохотной застежке и прелестях модели.

Можно сказать, что бикини практически ничего не скрывало и давало насладиться превосходной фигурой знаменитости.

Напомним, звезда "Playboy" вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что модель "Playboy" в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что звезда Playboy Кассандра Сьенега расставила ноги в прозрачном боди: "Слово стыд неизвестно"