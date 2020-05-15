Курс долара в Україні 15 травня встановлено на рівні 26,67 грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нациоанльного банку.
Таким чином, у порівнянні з попереднім робочим днем, долар подешевшав на 1 коп.
Євро подешевшав на 24 коп. і складає 28,78 грн.
Зазначимо, фінансовий аналітик Володимир Мазуренко прогнозує, що курс долара в Україні може застигнути на одній позначці в 27-28 гривень за один "зелений", а потім американська валюта почне зростати в ціні, передає «Главред».
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Експерт зазначив, що на ситуацію з курсом позначиться поганий врожай і уповільнення експорту та імпорту.
Згідно з прогнозом, восени курс може зрости на 10-15%. ПРи цьому аналітик зазначив, що точні цифри зараз назвати неможливо, оскільки курс дуже залежить не тільки від економічних факторів, а й від пандемії китайського вірусу в світі.
"Ті сценарії, які нам показують МВФ, ВЕФ, та інші організації, які здатні на таке складне моделювання подальшого розвитку ситуації, особливого оптимізму не вселяють. Долар, якщо Нацбанк буде дотримуватися своєї політики, буде угода з МВФ, стрибати не буде. Але і падати не буде", – заявив Мазуренко.
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