Курс долара в Україні 15 травня встановлено на рівні 26,67 грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нациоанльного банку.

Таким чином, у порівнянні з попереднім робочим днем, долар подешевшав на 1 коп.

Євро подешевшав на 24 коп. і складає 28,78 грн.

Зазначимо, фінансовий аналітик Володимир Мазуренко прогнозує, що курс долара в Україні може застигнути на одній позначці в 27-28 гривень за один "зелений", а потім американська валюта почне зростати в ціні, передає «Главред».

Експерт зазначив, що на ситуацію з курсом позначиться поганий врожай і уповільнення експорту та імпорту.

Згідно з прогнозом, восени курс може зрости на 10-15%. ПРи цьому аналітик зазначив, що точні цифри зараз назвати неможливо, оскільки курс дуже залежить не тільки від економічних факторів, а й від пандемії китайського вірусу в світі.

"Ті сценарії, які нам показують МВФ, ВЕФ, та інші організації, які здатні на таке складне моделювання подальшого розвитку ситуації, особливого оптимізму не вселяють. Долар, якщо Нацбанк буде дотримуватися своєї політики, буде угода з МВФ, стрибати не буде. Але і падати не буде", – заявив Мазуренко.

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