Курс валют в Украине 15 мая спровоцирует панику на рынке, доллар буквально застынет на месте

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка.

Так, сто американских долларов будут стоить 26,6792 гривны. Днем ранее они торговались по 26,6897 гривен. Колыхания курса будут минимальными: - 0,0105.

А вот курс евро сегодня удивит – валюта резко рухнет, причем на несколько позиций. Они будут торговаться по 28,7869 гривен, хотя днем ранее стоили 29,0291 (-0,2422).

Также национальный регулятор уточнил, что к средине прошлого рабочего дня стоимость доллара составляла 26,6815 гривен.

Как сообщалось ранее, украинцам советуют не продавать, а покупать доллар несмотря на то, что кому-то курс валют может показаться не очень выгодным.

Эксперты предупреждают, что скоро курс доллара в Украине пойдет вверх, а последний благоприятный шанс для покупки долларов как средства накопления говорят будет на следующей неделе.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что инфляционный тренд никуда не исчез. По его словам, у бизнеса есть спрос на валюту, и когда страна начнет выходить из карантина, начнут активно покупать доллары.

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что ситуация в Украине оказалась еще хуже, курс доллара срочно пересмотрели: "Уже в июне..."