Курс доллара в Украине 14 мая продолжит падать
Новые цифры официального курса валют на четверг, 14 мая, представил Национальный банк Украины.
Согласно опубликованным данным, гривна укрепится на 10,5 копеек по отношению к доллару и на 5,5 копеек по отношению к евро. Официальные курсы иностранных валют составят:
– 100 долларов США – 2668,97 гривен (-0,1050 грн)
– 100 евро – 2902,91 гривен (-0,0552 грн).
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На межбанковском валютном рынке курс американской валюты упал на 4 копейки и теперь составляет 26,72 грн/долл, в покупке он также опустился на 4 копейки – до 26,69 грн/долл. Падение ожидало и курс евро. В продаже валюта подешевела на 8 копеек – до 29,02 гривен за евро.
Отметим, что эксперты предупреждают украинцев о том, что в ближайшее время ситуация с курсом доллара в стране может кардинально измениться. Так, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что выходящий из карантина бизнес в скором времени начнет реализовывать отложенный спрос на валюту. Также спрос на валюту вырастет в связи с началом туристического сезона, считает эксперт. Об этом пишет Сегодня.
По словам Пендзина, на фоне роста спроса на валюту банки резко поднимут курс доллара. Кроме того, эксперт не исключает, что в стране даже может возникнуть дефицит валюты.
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