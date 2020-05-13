Аналитики считают, что уже на следующей неделе курс валют резко изменится, а гривна ослабнет

На данный момент украинская национальная валюта показывает хорошую динамику, ежедневно укрепляясь на несколько копеек. Впрочем, совсем скоро произойдет резкая смена динамики и гривна начнет обесцениваться.

Как рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин «Сегодня», инфляция никуда не делась, просто бизнес пока что не покупает валюту. Как только карантин закончится, предприятия начнут скупать валюту и курс резко взлетит вверх. Банки сразу отреагируют на спрос и поднимут курс.

Эксперт советует всем, у кого есть гривневые излишки, покупать доллары именно сейчас по доступной цене. Пендзин считает, что именно сейчас самое время для конвертации сбережений в доллары. Другие аналитики валютного рынка соглашаются, что следующая неделя будет последней, когда доллары можно будет купить по такому низкому курсу, ведь после открытия границ и старта туристического сезона спрос на валюту снова вырастет.

Тем временем был озвучен курс на четверг, 14 мая. НБУ укрепил гривну на 10,5 копеек. Купить доллары можно будет за 26,72 гривен, а продать за 26,69 гривен. Курс евро остановился на отметке 29 гривен за 1 евро.

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