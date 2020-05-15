Курс доллара в Украине 15 мая установлен на уровне 26,67 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нациоанльного банка.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 1 коп.

Евро подешевел на 24 коп. и составляет 28,78 грн.

Отметим, финансовый аналитик Владимир Мазуренко прогнозирует, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "зеленый", а потом американская валюта начнет расти в цене, передает «Главред».

Эксперт отметил, что на ситуации с курсом скажется плохой урожай и замедление экспорта и импорта.

Согласно прогнозу, осенью курс может вырасти на 10-15%. При этом аналитик отметил, что точные цифры сейчас назвать невозможно, поскольку курс очень зависит не только от экономических факторов, но и от пандемии китайского вируса в мире.

"Те сценарии, которые нам показывают МВФ, ВЭФ, и другие организации, которые способны на такое сложное моделирование дальнейшего развития ситуации, особого оптимизма не внушают. Доллар, если Нацбанк будет придерживаться своей политики, будет соглашение с МВФ, прыгать не будет. Но и падать не будет", – заявил Мазуренко.

Напомним, курс доллара резко изменится: украинцев предупредили о "последнем шансе", когда ждать удар.

Как сообщала Politeka, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Также Politeka писала, что доллар готовит новое наступление, украинцам дали совет: "Тем, кто имеет гривневые излишки..."