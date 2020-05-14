Украинцам советуют не продавать, а покупать доллар несмотря на то, что кому-то курс валют может показаться не очень выгодным

Эксперты предупреждают, что скоро курс доллара в Украине пойдет вверх, а последний благоприятный шанс для покупки долларов как средства накопления говорят будет на следующей неделе, передает "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что инфляционный тренд никуда не исчез. По его словам, у бизнеса есть спрос на валюту, и когда страна начнет выходить из карантина, начнут активно покупать доллары.

Кроме того, спрос на валюту вырастет с открытием туристического сезона, тогда даже может возникнуть дефицит доллара в Украине.

«Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать», - подчеркнул эксперт.

Отметим, 14 мая наблюдается снижение официального курса доллара в Украине. Национальный банк установил его на уровне 26,68 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже, чем днем ранее.

Участники валютного рынка сейчас отмечают сниженный спрос на валюту, поскольку у импортеров просто нет гривны на ее покупку.

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

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