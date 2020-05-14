Відома модель, екс-ангел «Victoria’s Secret» Кендіс Свейнпол опублікувала фото зі свого відпочинку
Красуня до режиму самоізоляції провела час в Ямайці і досі не може забути відпочинок, пише Politeka.net. Кендіс опублікувала жаркі фото, на яких хвалиться своєю ідеальною фігурою.
Зірка позувала в купальнику, який підкреслив її форми. Крім того, верх купального наряду дозволив помилуватися сталевим пресом і стрункою талією знаменитості.
Також зірка з'явилася в джинсових міні-шортах, які відкрили види на стрункі ніжки.
Доповнили образ моделі прикраси у вигляді великих кілець у вухах.
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Модель позувала босоніж в одному із закладів. Зірка закинула волосся набік і відтягнула шорти за лямки.
Очі красуні були просто нереально блакитними, в них можна було і потонути.
Зазначимо, що на одному з кадрів Свейнпол пила коктейль
"🍹👙🎵- де WiFi був слабким і ром був сильним @tropicofc", - підписала фото красуня.
За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і масу коментарів.
Користувачі мережі засипали знаменитість компліментами, зокрема, також захопившись красою фігури і очей.
"Боса і гаряча", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кендіс Свейнпол наділа світлі джинси і блакитну сорочку.
Красуня пустувала і зображала різні фігури на піску. А на одному з фото вона розстебнула сорочку, засвітивши живіт і частину грудей.
Шанувальники прийшли в повний захват.
Нагадаємо, Кендіс Свейнпол позувала в крихітному купальнику в сітку. Бікіні виділив ідеальні принади красуні. Волосся зірки було мокрим ніби тільки після купання, а завершили образ прикраси.
Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: «Справжня тигриця».
Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "Зовсім не соромно".
Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол выпятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".