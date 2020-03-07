Экс-ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол привлекла новым откровенным фото 

31-летняя модель часто хвастается своей роскошной фигурой, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних фото звезда сверкнула идеальным телом, сидя на мотоцикле. 

Девушка была в яркой рубашке, которую завязала под грудью. Красотка посветила стальным прессом.

Также на знаменитости были черно-белые плавки на высокой посадке, которые подчеркнули стройную талию девушки. 

Звезда сидела, закинув ноги в босоножках на мотоцикл. 

Популярные статьи сейчас

Яркая Кейт Миддлтон ошеломила красотой во время спортивной игры: "Богиня"

Звезда фильмов Квартала 95 засветила лишнее в мини-бикини: "Срочно вызывайте пожарных!"

Лобода задрала ногу к небу и похвасталась главным достижением: "Уже два месяца..."

Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи: "Всю свою жизнь..."
Показать еще

Она смотрела вдаль и улыбалась. В общем, модель выглядела очень соблазнительно. 

"В поисках лета .. 🌞", - подписала снимок ангел. 

За 20 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети восхитились идеальными формами модели, от которой прото грех отвести взгляд. В Кэндис идеально все, и каждый мужчина мечтает о такой красотке. 

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры.

Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела. 

Ровная спинка была "украшена" черными лямками от купальника. Кэндис слегка изогнулась и посмотрела в камеру через плечо. 

Завершали образ красотки масса браслетов, а также большие кольца в ушах. 

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол посветила формами в пикантном наряде на отдыхе.

Звезда предстала в пикантном боди, который подчеркивает ее формы. Как можно заметить, девушка позирует на фоне реки, подняв руки к верху.

«Оставайся дикой», - коротко подписан снимок.

«божественный вид», «бомба!», «идеальное тело», - прокомментировали пользователи сети. 

Напомним также, что Кэндис Свейнпол оголилась и немного пококетничала на камеру в "тигро"-купальнике. Свои волосы белокурая красавица распустила и игриво извиваясь перед объективом камеры, улыбалась и местами даже смущалась.

Откровенные кадры сразу же после публикации привлекли внимание публики: все больше и больше комментариев появлялись под ними. 

View this post on Instagram

💁🏼‍♀️

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать