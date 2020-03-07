Экс-ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол привлекла новым откровенным фото
31-летняя модель часто хвастается своей роскошной фигурой, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних фото звезда сверкнула идеальным телом, сидя на мотоцикле.
Девушка была в яркой рубашке, которую завязала под грудью. Красотка посветила стальным прессом.
Также на знаменитости были черно-белые плавки на высокой посадке, которые подчеркнули стройную талию девушки.
Звезда сидела, закинув ноги в босоножках на мотоцикл.
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Она смотрела вдаль и улыбалась. В общем, модель выглядела очень соблазнительно.
"В поисках лета .. 🌞", - подписала снимок ангел.
За 20 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети восхитились идеальными формами модели, от которой прото грех отвести взгляд. В Кэндис идеально все, и каждый мужчина мечтает о такой красотке.
Напомним, Кэндис Свейнпол позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры.
Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела.
Ровная спинка была "украшена" черными лямками от купальника. Кэндис слегка изогнулась и посмотрела в камеру через плечо.
Завершали образ красотки масса браслетов, а также большие кольца в ушах.
Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол посветила формами в пикантном наряде на отдыхе.
Звезда предстала в пикантном боди, который подчеркивает ее формы. Как можно заметить, девушка позирует на фоне реки, подняв руки к верху.
«Оставайся дикой», - коротко подписан снимок.
«божественный вид», «бомба!», «идеальное тело», - прокомментировали пользователи сети.
Напомним также, что Кэндис Свейнпол оголилась и немного пококетничала на камеру в "тигро"-купальнике. Свои волосы белокурая красавица распустила и игриво извиваясь перед объективом камеры, улыбалась и местами даже смущалась.
Откровенные кадры сразу же после публикации привлекли внимание публики: все больше и больше комментариев появлялись под ними.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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