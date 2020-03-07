Экс-ангел "Victoria’s Secret" Кэндис Свейнпол привлекла новым откровенным фото

31-летняя модель часто хвастается своей роскошной фигурой, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних фото звезда сверкнула идеальным телом, сидя на мотоцикле.

Девушка была в яркой рубашке, которую завязала под грудью. Красотка посветила стальным прессом.

Также на знаменитости были черно-белые плавки на высокой посадке, которые подчеркнули стройную талию девушки.

Звезда сидела, закинув ноги в босоножках на мотоцикл.

Она смотрела вдаль и улыбалась. В общем, модель выглядела очень соблазнительно.

"В поисках лета .. 🌞", - подписала снимок ангел.

За 20 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились идеальными формами модели, от которой прото грех отвести взгляд. В Кэндис идеально все, и каждый мужчина мечтает о такой красотке.

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала к фотографу спиной, чтобы показать одни из самых сочных мест своей фигуры.

Плавки были сильно натянуты вверх, в результате показались упругие ягодицы очаровательного ангела.

Ровная спинка была "украшена" черными лямками от купальника. Кэндис слегка изогнулась и посмотрела в камеру через плечо.

Завершали образ красотки масса браслетов, а также большие кольца в ушах.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол посветила формами в пикантном наряде на отдыхе.

Звезда предстала в пикантном боди, который подчеркивает ее формы. Как можно заметить, девушка позирует на фоне реки, подняв руки к верху.

«Оставайся дикой», - коротко подписан снимок.

«божественный вид», «бомба!», «идеальное тело», - прокомментировали пользователи сети.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол оголилась и немного пококетничала на камеру в "тигро"-купальнике. Свои волосы белокурая красавица распустила и игриво извиваясь перед объективом камеры, улыбалась и местами даже смущалась.

Откровенные кадры сразу же после публикации привлекли внимание публики: все больше и больше комментариев появлялись под ними.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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