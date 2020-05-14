21-річна модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, зіткнулася з несподіваним порівнянням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала струнку фігуру в червоному купальнику.

Модель повернулася до об'єктива боком, вчепившись рукою за край купальника, який трохи підняла, оголюючи ще більше чудові стегна. Помітно, як дівчина напружила м'язи. Іншою рукою Леоніла доторкнулася до розпущеного волосся. При цьому красуня пустотливо відкрила рота.

"Осина" талія, пружний бюст, зухвалий погляд - кожен вигин, ямка або округлість - не змогли не зачепити вдячну публіку, що поставила за півгодини сотні "лайків".

Неочікувано, що королеву глянцю порівняли з російським коміком і співаком - Артуром Пирожковим. Користувачам здалося, що Леоніла схожа на нього рисами і виразом обличчя.

"на Артура Пирожкова тут схожа))"

"Шалено красива!❤️"

"😍завжди красиво завжди ідеально"

"Лайк виключно за ямочку на стегні"

Раніше ми повідомляли, засмагла Гузь влаштувала пікантну фотосесію в полі. При чому красуня вийшла в степ в одній лише нижній білизні чорного кольору. Дівчина сонно подивилася в сторону, опустила руки та ніжно торкнулася стегон.

Фанати вибухнули коментарями: "Ідеальна", "Ви шалено красива", "Фігура всім на заздрість", "Божевільна".

Також ми писали, як Леоніла показала свою зовнішність без косметики і фотошопу. Модель позувала в машині на водійському місці у світлій легкій курточці. Дівчина підкреслила натуральну красу. Її шкіра світиться і, здається, що гладенька, як шовк, - "це взагалі реально?"

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