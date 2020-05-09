Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь любит кружить головы поклонникам различными снимками, однако в этот раз что-то пошло не так

Красотке приходится проявлять фантазию на карантине, чтобы не разочаровывать своих подписчиков, и она неплохо справляется. Меняет наряды почти каждый день и постоянно показывает новые образы на ее странице в сети Instagram. За блогом украинки наблюдает почти 80 тысяч поклонников, передает Politeka.net.

В этот раз Леонила решила продемонстрировать фото, как развлекается со своей подружкой. Две девушки вышли на прогулку в стильных нарядах. Для этого Гузь нарядилась в белые штаны и водолазку, а на ноги обула кроссовки.

На фото девушки запечатлены в обнимку, модель держит в руках смартфон, а ее напарница бутылку с алкогольным напитком.

«Когда хорошо))🥳🥂», - именно так подписала новое фото Леонила Гузь.

Не все фолловеры оказались в восторге от увиденного, некоторые раскритиковали внешность красотки.

«Почему в 21 она выглядит как я в 35 🙁»,- пишут в сети.

Ранее мы писали, модель устроила откровенную фотосессию в купальнике.

На девушке из одежды только соблазнительный черный купальник, который прикрывает ровно столько, чтобы не пересечь грань приличия, и стильные сандалии.

Горячая брюнетка приняла соблазнительную позу: Леонила уселась своими "булочками" на ступеньках лестницы, широко расставив ноги. При этом лямки купальника сдвинула наперед настолько, что слегка засветила свои сочные "персики". А от манящих изгибов ее бедер и вовсе можно потерять дар речи.

Напомним, «Мисс Украина» Леонила Гузь удивила неожиданным перевоплощением

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