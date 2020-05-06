«Мисс-Украина» -2018 Леонила Гузь покорила дерзким образом в смелом красном топе

21-летняя украинская модель поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На новых фотографиях Гузь позирует в трендовом брючном костюме. При этом модель решила снять пиджак, небрежно накинув его только на одно плечо, и остаться в коротком красном топике. Такой наряд элегантно подчеркивает идеальную фигуру красотки. Дополняют стильный образ ярко-красные туфли на высоком каблуке.

В подписи к снимкам Леонила попросила своих фанатов выбрать, какое из двух фото нравится им больше. На первом снимке она стоит, облокотившись на стену спиной, а на втором – присев на выступ стены и широко расставив ноги.

Поклонники тут же принялись комментировать снимки.

«Божечки», «Какие крутые фотки», «Хорошие попытки...но пока не то», «Какие ножки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Гузь опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позирует в машине.

Леонила сидит на водительском месте в светлой легкой курточке. Девушка рискнула показать свое лицо без косметики, да и фотошопом, судя по всему она тоже не пользовалась. Гузь всячески подчеркивает натуральную красоту. Ее кожа светится и, кажется, будто гладка как шелк.

Зеленоглазая модель расположила часть длинных локонов на груди, облокотилась на руку и кинула дерзкий, с хитринкой, взгляд в объектив. Нежные серьги-гвоздики, а также тонкий браслет на запястье дополнили весенний лук.

Напомним, "мисс Украина" Леонила Гузь сверкнула идеальными формами в обтягивающем боди.

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь поразила идеальным лицом вблизи.

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