Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи часто демонструє свої форми в крихітних бікіні

Цього разу зірка вирішила опублікувати чорно-біле фото, на якому красується в купальнику на тонких лямках, повідомляє Politeka.net.

Зірка опублікувала даний знімок в розділі сториз Instagram. Ратаковски постала біля стільця, закинувши на нього ніжку.

Маленький верх бікіні обтягнув соковиті форми і ледь їх утримував. А крихітний низ підкреслив красиві стегна.

В цьому тілі все ідеально, не тільки груди і стегна, а й тонка талія, пружний живіт і стрункі ніжки. Не дарма зірка часто хвалиться фігурою у камеру.

Ратаковськи забрала волосся, випустивши у обличчя кілька хвилястих пасом. Круглі сережки у вухах надавали якоїсь чарівної краси.

В пості зірка рекламувала це купальне "вбрання".

Фото було оприлюднено в сторіз, тому його ніхто не зміг прокоментувати відкрито. Варто відзначити, що зараз за життям і творчістю зірки спостерігають 26,3 мільйона підписників, які регулярно роблять їй компліменти.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи з'явилася в бікіні, яке ідеально припало їй по фігурі.

Апетитна модель була на пляжі в блакитному купальнику, лямки якого обплели її тонку талію, а крихітні плавки ледве приховували найінтимніше.

Пляжний образ артистки завершила маленький, майже невидимий золотий ланцюжок.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в кофті з великим декольте, взявшись за своє волосся руками.

Образ зірка доповнила макіяжем, а саме фото було чорно-білим. Знімок вийшов цікавим і чуттєвим.

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