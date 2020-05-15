Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски часто демонстрирует свои формы в крохотных бикини
В этот раз звезда решила опубликовать черно-белое фото, на котором красуется в купальнике на тонких лямках, сообщает Politeka.net.
Звезда опубликовала данный снимок в разделе сториз Инстаграм. Ратаковски предстала у стула, закинув на него ножку.
Маленький верх бикини обтянул сочные формы и едва их удерживал. А крохотный низ подчеркнул красивые бедра.
В этом теле все идеально, не только грудь и бедра, а и тонкая талия, упругий живот и стройные ножки. Не зря звезда часто хвастается фигурой на камеру.
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Ратаковски забрала волосы, выпустив у лица несколько волнистых прядей. Круглые серьги в ушах придавали некой чарующей красоты.
В посте звезда рекламировала данный купальный "наряд".
Фото было обнародовано в сториз, поэтому его никто не сумел прокомментировать открыто. Стоит отметить, что сейчас за жизнью и творчеством звезды наблюдают 26,3 миллиона подписчиков, которые регулярно делают ей комплименты.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в бикини, которое идеально пришлись ей по фигуре.
Аппетитная модель была на пляже в голубом купальнике, лямки которого оплели ее тонкую талию, а крохотные плавки едва скрывали самое интимное.
Пляжный образ артистки завершила маленькая, почти невидимая золотая цепочка.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в кофте с большим декольте, взявшись за свои волосы руками.
Образ звезда дополнила макияжем, а само фото было черно-белым. Снимок получился интересным и чувственным.
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