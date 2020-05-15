Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски часто демонстрирует свои формы в крохотных бикини

В этот раз звезда решила опубликовать черно-белое фото, на котором красуется в купальнике на тонких лямках, сообщает Politeka.net.

Звезда опубликовала данный снимок в разделе сториз Инстаграм. Ратаковски предстала у стула, закинув на него ножку.

Маленький верх бикини обтянул сочные формы и едва их удерживал. А крохотный низ подчеркнул красивые бедра.

В этом теле все идеально, не только грудь и бедра, а и тонкая талия, упругий живот и стройные ножки. Не зря звезда часто хвастается фигурой на камеру.

Ратаковски забрала волосы, выпустив у лица несколько волнистых прядей. Круглые серьги в ушах придавали некой чарующей красоты.

В посте звезда рекламировала данный купальный "наряд".

Фото было обнародовано в сториз, поэтому его никто не сумел прокомментировать открыто. Стоит отметить, что сейчас за жизнью и творчеством звезды наблюдают 26,3 миллиона подписчиков, которые регулярно делают ей комплименты.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в бикини, которое идеально пришлись ей по фигуре.

Аппетитная модель была на пляже в голубом купальнике, лямки которого оплели ее тонкую талию, а крохотные плавки едва скрывали самое интимное.

Пляжный образ артистки завершила маленькая, почти невидимая золотая цепочка.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в кофте с большим декольте, взявшись за свои волосы руками.

Образ звезда дополнила макияжем, а само фото было черно-белым. Снимок получился интересным и чувственным.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини