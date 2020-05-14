Відома модель, актриса Емілі Ратаковски захопила стрункою фігурою в яскраво-жовтому купальнику

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала стильний кадр в новому модному купальнику. Дівчина виглядала витонченою і дуже стрункою, шанувальники просто не змогли утриматися від коментарів, повідомляє Politeka.net.

Так, молода знаменитість захопила видом у новому купальнику, який, схоже, вирішила прорекламувати на білосніжному тлі.

Дівчина в природному вигляді вирішила показати себе без зайвих прикрас і укладок. Цілком очікувано, шанувальники не пройшли повз:

«одержима красою», «Про боже, ці форми ...», «Милий вигляд!!», «Люблю ці купальники 🧡», «Ой сором ✨✨», «Це так чудово 😍🙌», «Любов 🔥🔥Добре, це дуже чудово».

До цього модель вирішила показати ідеальне засмагле тіло в чорному бікіні без верху. При цьому макіяж дівчина вважала за краще не наносити, а волосся не зав'язувати. Ідеальні форми Емілі не залишають байдужими шанувальників, тому фанати масово нахвалюють Ратаковски під кожним постом, відзначаючи, що дівчина "диявольська красуня".

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.