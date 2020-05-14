Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски восхитила стройной фигурой в ярко-желтом купальнике

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала стильный кадр в новом модном купальнике. Девушка выглядела изящной и очень стройной, поклонники просто не смогли удержаться от комментариев, сообщает Politeka.net.

Так, молодая знаменитость восхитила видом в новом купальнике, который, похоже, решила прорекламировать на белоснежном фоне.

Девушка в естественном виде предпочла показать себя без лишних украшений и укладок. Вполне ожидаемо, поклонники не прошли мимо:

«одержима красотой», «О боже, эти формы ...», «Милый вид!!», «Люблю эти купальники 🧡», «Ой стыд ✨✨», «Это так великолепно 😍🙌», «Любовь 🔥🔥Хорошо, это слишком прекрасно».

До этого модель решила показать идеальное загорелое тело в черном бикини без верха. При этом макияж девушка предпочла не наносить, а волосы не завязывать. Идеальные формы Эмили не оставляют равнодушными поклонников, поэтому фанаты массово нахваливают Ратаковски под каждым постом, отмечая, что девушка "дьявольская красотка".

"Работа моделью - удивительный способ заработать деньги и получить стабильность; с ней ко мне пришла слава, и это было странно. Слава не была чем-то, чего я действительно ждала или хотела - хотя в глубине души, вероятно, каждая 20-летняя девочка хочет быть известной", - рассказала Ратаковски в одном из интервью, касающееся ее работы моделью во время жарких съемок.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.