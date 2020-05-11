Известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, похвасталась стройностью в мини-юбочке

Звезда предстала в маленьком белом топе, который едва прикрывал грудь, передает Politeka.net. Белая ткань натянулась из-за большой выпирающей груди.

Омович не надела под топ нижнего белья, что видно по всем известным признакам.

Маленькая игривая юбочка развивалась на ветру, и, казалось, вот-вот поднимется.

Большая грудь, тонкая талия и красивые длинные ножки - Омович великолепная.

Украшения дополнили соблазнительный образ.

За 12 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Как будто сломается, борщом ее кормить надо)", "Что красивого??🤔", "Инопланетянка 👎 , а вещи 👍", "Грудь почем?", "Уберите силиконовую🤪🤪🤪", "А юбки только в этом цвете будут?)", "Леди Ураган 🌪", "Топ", "Стройняшка🔥", "Какая красотень", "Ярко🤗сочно🍓🍓🍓очень красиво)", "если инопланетянка , значит космическая внешность 😛🖕🏽", "Как всегда шикарный образ и красивая Алена 😍", "Куколка))", "Безумная и горячая", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович осталась в одних трусиках и коротком топе с надписью «Marvel».

Девушка подкатила футболку таким образом, чтобы ее огромная грудь выглядывала из-под нее. На фото прекрасно видно идеальный пресс девушки и соблазнительные изгибы тела.

За 40 минут пост модели собрал более 7 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в джинсах, которые расстегнула, а также кружевном нижнем белье.

Алена выгнула спинку, чтобы продемонстрировать свои пышные формы, что еле вместились. В этот раз модель была с афрокосичками, которые теперь думает вернуть.

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